У консоли PlayStation 5 Pro не нашли конкурентов

GizChina: PlayStation 5 Pro не получила конкурента в виде новой консоли Xbox

У новой версии игровой приставки PlayStation 5 не окажется конкурентов. Об этом сообщает издание GizChina.

Журналисты медиа обратили внимание на интервью главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера, которое он дал Bloomberg. В разговоре с агентством Спенсер подтвердил, что компания не собирается выпускать Pro-версию консолей Xbox Series, так как «не считает это обязательным».

На основе интервью авторы сделали вывод, что ожидаемая приставка PlayStation 5 Pro не получит конкурента в виде консоли Xbox. Журналисты отметили, что вместо разработки и выпуска улучшенной версии консоли в Microsoft нашли другой способ обновить приставку, представив Xbox Series S с накопителем 1 терабайт.

По словам авторов GizChina, в выпуске Pro-версии консоли Xbox действительно нет особого смысла. Специалисты посчитали, что большая часть современных телевизоров не имеет поддержки 8К и рассчитана на работу с вышедшими в 2020 году приставками Sony и Microsoft. Также появление новой модели усложнит разработку игр, так как студиям придется адаптировать свои тайтлы не под две версии консоли, а под три.

В начале мая авторитетный инсайдер Том Хендерсон перечислил будущие консоли PS и продукты Sony. По информации специалиста, корпорация начала работу над PlayStation 5 Pro и выпустит устройство в продажу в четвертом квартале 2024 года.