Суд вынес приговор экс-главе Сибирского отделения РАН по делу о мошенничестве

Экс-главу Сибирского отделения РАН Асеева приговорили к 4 годам условно за мошенничество

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему главе Сибирского отделения РАН, академику Александру Асееву по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Суд призвал Асеева виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, академика оштрафовали на 500 тысяч рублей. Асеев заявил, что разочарован решением суда и будет его обжаловать.

По версии следствия, с 2009 по 2015 годы Асеев арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, который находился в управлении РАН и в федеральной собственности.

Ранее Тверской районный суд Москвы вынес муниципальному депутату Катеван Хараидзе обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Хараидзе приговорили к четырем годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.