Московского депутата приговорили к четырем годам колонии за мошенничество

В Москве суд приговорил муниципального депутата Хараидзе к четырем годам колонии

Тверской районный суд Москвы вынес муниципальному депутату Катеван Хараидзе обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 12 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Хараидзе приговорили к четырем годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Депутат на два года лишена права занимать руководящие должности в государственных органах после освобождения. Также суд удовлетворил иск потерпевшего застройщика Олега Степанова о взыскании с подсудимой пяти миллионов рублей в качестве материального ущерба.

Следствие и суд установили, что в мае 2021 года Хараидзе вместе с соучастником требовала у застройщика 15 миллионов рублей за дачу разрешения на производство строительных работ по улице Фадеева. Спустя месяц фигурантку задержали.