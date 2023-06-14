Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:29, 14 июня 2023Интернет и СМИ

Отказ суда снимать со Слепакова статус иноагента объяснили

Минюст: Слепакову отказали снять статус иноагента из-за ведения политической деятельности
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Минюст России объяснил отказ Замоскворецого суда снимать статус иноагента с внесенного в реестр комика и музыканта Семена Слепакова. В беседе с ТАСС министерство сослалось на мотивирочное решение суда.

Иск Слепакова был отклонен, поскольку суд сделал вывод, что комик, получив поддержку от зарубежного источника, распространял материалы с негативной оценкой спецоперации на Украине, отметили в Минюсте. Кроме того, по мнению инстанции, комик вел политическую деятельность, распространяя мнения о политике и решениях органов власти. Таким образом суд решил, что Минюст действовал в установленном законом порядке.

Суд также счел несостоятельными заявления об отсутствии должного информирования Слепакова о включении в реестр иноагентов. Уведомление об этом было направлено в течение пяти рабочих дней.

О том, что Слепакову было отказано в снятии статуса иноагента, сообщалось 2 июня. В тот же день были отклонены аналогичные иски от включенных в реестр иноагентов юмориста Максима Галкина и блогера Ильи Варламова.

Слепакова добавили в перечень иноагентов в апреле. Как утверждают в Минюсте, комик «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко рассказал о договоренностях России и Украины по «аренде Крыма». Как на это отреагировали в Кремле?
    Элтон Джон заработал рекордные 887 миллионов долларов за прощальный тур
    Осужденных по делу журналиста Голунова троих экс-полицейских выпустят из колонии
    На трассе М-11 откроют новый участок объездной дороги
    Названа средняя цена популярных автомобилей с пробегом в России
    Россия запустит способный «видеть» через плотные облака «Аист-СТ»
    Создатель популярных «уколов стройности» предупредил об их серьезном недостатке
    Западные делегаты вышли из зала при показе Россией осколков боеприпасов HIMARS
    Балицкий рассказал о наличии у Запорожской АЭС своих артезианских скважин
    Lamborghini загорелась во время движения по Садовому кольцу и попала на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.