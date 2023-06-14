Отказ суда снимать со Слепакова статус иноагента объяснили

Минюст: Слепакову отказали снять статус иноагента из-за ведения политической деятельности

Минюст России объяснил отказ Замоскворецого суда снимать статус иноагента с внесенного в реестр комика и музыканта Семена Слепакова. В беседе с ТАСС министерство сослалось на мотивирочное решение суда.

Иск Слепакова был отклонен, поскольку суд сделал вывод, что комик, получив поддержку от зарубежного источника, распространял материалы с негативной оценкой спецоперации на Украине, отметили в Минюсте. Кроме того, по мнению инстанции, комик вел политическую деятельность, распространяя мнения о политике и решениях органов власти. Таким образом суд решил, что Минюст действовал в установленном законом порядке.

Суд также счел несостоятельными заявления об отсутствии должного информирования Слепакова о включении в реестр иноагентов. Уведомление об этом было направлено в течение пяти рабочих дней.

О том, что Слепакову было отказано в снятии статуса иноагента, сообщалось 2 июня. В тот же день были отклонены аналогичные иски от включенных в реестр иноагентов юмориста Максима Галкина и блогера Ильи Варламова.

Слепакова добавили в перечень иноагентов в апреле. Как утверждают в Минюсте, комик «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».