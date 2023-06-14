Одна ошибка стюардессы обошлась авиакомпании в пять миллионов рублей

The Sun: стюардесса British Airways случайно открыла трап и задержала рейс на пять часов

Стюардесса авиакомпании British Airways случайно открыла аварийный трап до взлета и задержала самолет на пять часов. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, рейс из Лондона в Остин должен был стать для бортпроводницы первым после обучения. Она активировала трап, когда самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу. Ее действия вызвали хаос в аэропорту — экстренные службы приехали к лайнеру. Пассажиров сняли с рейса и заставили ждать новый борт не менее пяти часов.

Эта ошибка новой сотрудницы обошлась British Airways в 50 тысяч фунтов стерлингов (более 5 миллионов рублей). Руководство отстранило провинившуюся стюардессу и направило ее обратно на обучение. В авиакомпании отметили, что похожий случай уже был в январе, поэтому поставили под сомнение нынешнее качество тренировок новых сотрудников.

«Самолет вернулся на стоянку и клиенты высадились в обычном режиме. Мы организовали для них замену самолета, чтобы они продолжили свой рейс в тот же день, и принесли извинения за причиненные неудобства», — заключили в British Airways.

Ранее пассажир рейса Delta, направлявшегося из Лос-Анджелеса в Сиэтл, открыл дверь самолета за несколько секунд до взлета и был задержан полицией. Уточняется, что мужчину не стали арестовывать, но отправили на психиатрическое освидетельствование.