Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:34, 14 июня 2023Путешествия

Одна ошибка стюардессы обошлась авиакомпании в пять миллионов рублей

The Sun: стюардесса British Airways случайно открыла трап и задержала рейс на пять часов

Фото: The Sun

Стюардесса авиакомпании British Airways случайно открыла аварийный трап до взлета и задержала самолет на пять часов. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, рейс из Лондона в Остин должен был стать для бортпроводницы первым после обучения. Она активировала трап, когда самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу. Ее действия вызвали хаос в аэропорту — экстренные службы приехали к лайнеру. Пассажиров сняли с рейса и заставили ждать новый борт не менее пяти часов.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Эта ошибка новой сотрудницы обошлась British Airways в 50 тысяч фунтов стерлингов (более 5 миллионов рублей). Руководство отстранило провинившуюся стюардессу и направило ее обратно на обучение. В авиакомпании отметили, что похожий случай уже был в январе, поэтому поставили под сомнение нынешнее качество тренировок новых сотрудников.

«Самолет вернулся на стоянку и клиенты высадились в обычном режиме. Мы организовали для них замену самолета, чтобы они продолжили свой рейс в тот же день, и принесли извинения за причиненные неудобства», — заключили в British Airways.

Ранее пассажир рейса Delta, направлявшегося из Лос-Анджелеса в Сиэтл, открыл дверь самолета за несколько секунд до взлета и был задержан полицией. Уточняется, что мужчину не стали арестовывать, но отправили на психиатрическое освидетельствование.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Медведев предупредил о возможном ответе из-за диверсии на «Северных потоках»
    Названы самые необычные имена новорожденных в Москве
    В Германии объяснили потерю ВСУ Leopard и Bradley при контрнаступлении
    Прохор Шаляпин рассказал о ритуале по привлечению денег
    В России оценили ситуацию с ценами на продукты
    В МЧС признали катастрофу в Херсонской области ЧС федерального характера
    Президент Сьерра-Леоне захотел надавить на Путина из-за Украины
    Бывшего координатора штаба Навального осудили на семь лет колонии за экстремизм
    Россиянкам назвали визуально старящую одежду
    Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете операций по смене пола
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.