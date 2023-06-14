Делимханов вышел на связь

Спикер Госдумы Володин заявил, что вышел на связь с раненым депутатом Делимхановым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вышел на связь с депутатом Адамом Делимхановым, который получил ранение в зоне спецоперации. Об этом рассказал парламентарий Дмитрий Кузнецов, его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале «Звезда».

Председатель нижней палаты парламента в обращении к депутатам заверил, что Делимханов здоров.

«Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: "Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам"», — отметил Кузнецов.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также утверждает в Telegram-канале, что с Делимхановым все в порядке.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинской разведке после ранения Делимханова. В новом посте в Telegram-канале политик разъяснил, что не может выйти на связь с соратником и пообещал вознаграждение за содействие.

14 июня о ранении депутата в зоне спецоперации телеканалу «Звезда» заявил источник в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Как пишет Telegram-канал Mash, в настоящее время Делимханов находится под присмотром врачей.