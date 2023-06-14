Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 14 июня 2023Россия

Делимханов вышел на связь

Спикер Госдумы Володин заявил, что вышел на связь с раненым депутатом Делимхановым

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вышел на связь с депутатом Адамом Делимхановым, который получил ранение в зоне спецоперации. Об этом рассказал парламентарий Дмитрий Кузнецов, его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале «Звезда».

Председатель нижней палаты парламента в обращении к депутатам заверил, что Делимханов здоров.

«Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: "Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам"», — отметил Кузнецов.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также утверждает в Telegram-канале, что с Делимхановым все в порядке.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинской разведке после ранения Делимханова. В новом посте в Telegram-канале политик разъяснил, что не может выйти на связь с соратником и пообещал вознаграждение за содействие.

14 июня о ранении депутата в зоне спецоперации телеканалу «Звезда» заявил источник в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Как пишет Telegram-канал Mash, в настоящее время Делимханов находится под присмотром врачей.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Делимханов вышел на связь
    Путин назвал условие победы России в современном мире
    «АвтоВАЗ» показал на ПМЭФ в качестве новинки копию китайского кроссовера
    Популярный российский блогер рассказал о конфликте с уехавшими в США родителями
    Артисты Большого театра пожаловались Путину на пенсионную реформу
    Вода обошла жилые дома в ходе сильных ливней в Сочи
    Иванку Трамп уличили в копировании нарядов Кейт Миддлтон
    В Запорожской области рассказали об отражении новой атаки ВСУ
    Опубликовано видео новой модели Lada X-Cross 5
    Охотник пережил нападение медведицы и самостоятельно добрался до больницы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.