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04:00, 14 июня 2023Ценности

72-летняя звезда фильма о Джеймсе Бонде показала фигуру в купальнике

72-летняя звезда фильма о Джеймсе Бонде Джейн Сеймур показала фигуру в купальнике

Фото: @janeseymour

Британская актриса, продюсер и писатель Джейн Сеймур показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 296 тысяч подписчиков.

На размещенном снимке звезда фильма о Джеймсе Бонде 1973 года предстала во время отдыха в Коста-Рике. 72-летняя артистка позировала на пляже в коричневом купальнике с декольте до талии на шнуровке, сидя на стволе поваленного дерева. Знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками и соломенной шляпой, а также сделала педикюр с красным лаком.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Какая внешность! Ты — праздник для глаз!», «Красавица», «Замечательное фото», «Тебе очень идет этот купальник», — восхитились пользователи сети.

Ранее американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном образе во время отдыха на яхте. На размещенном снимке 56-летняя звезда позировала в сером бикини, которое состояло из топа с чашками на косточках с завязками между ними и трусов с заниженной талией.

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    Алина Гостева
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