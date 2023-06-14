Трамп пообещал расследовать возможные махинации Байдена при победе на выборах

Politico: Трамп может назначить спецпрокурора для расследования деятельности Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что в случае своей победы на выборах он назначит спецпрокурора для расследования возможных махинаций нынешнего главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает издание Politico.

Соответствующее заявление политик сделал после того, как ему предъявили обвинения из-за хранения секретных документов.

Трамп пообещал, что в 2024 году, когда пройдут президентские выборы, «справедливость восторжествует». А день, когда ему предъявят обвинения, станет «днем позора».

Дональду Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам из-за того, что он хранил у себя секретные документы. Он заявил, что невиновен, а обвинения являются «политическим преследованием».

Ранее он уже обвинял Джо Байдена в махинациях вокруг работы украинской компании Burisma Holdings.