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12:20, 14 июня 2023Мир

Германия назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе

Правительство Германии назвало Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Правительство Германии назвало Россию «самой серьезной угрозой миропорядку в Европе» в своей стратегии национальной безопасности, опубликованной в среду, 14 июня. Выдержки приводит ТАСС.

Там также отмечается, что ФРГ и НАТО не ищут конфронтации с Россией, но «готовы защищать своих союзников».

Российская спецоперация на Украине стала определяющим фактором при разработке стратегии, отмечает федеральное правительство. Распространение этого конфликта на соседние страны необходимо предотвратить, говорится в тексте.

Подчеркивается, что эта стратегия нацбезопасности стала первой в истории Германии.

Ранее в июне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и намерен в скором времени провести с ним телефонный разговор.

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    Антон Похиляк
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