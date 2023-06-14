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15:51, 14 июня 2023Силовые структуры

Скрывавшегося вербовщика россиян в террористическую организацию задержали

ФСБ задержала в Югре скрывавшегося вербовщика террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Югре задержали активного участника запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») Э. Хусаинова. Об этом в среду, 14 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ по Тюменской области.

Россиянин скрывался от наказания за вербовку одного из членов террористической ячейки.

Ранее Хусаинов был осужден на 6,5 года колонии общего режима за аналогичное преступление. В 2017 году апелляционным определением судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ его признали виновным по части 2 статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и статье 282 («Возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства») УК РФ. Следствие и суд установили, что мужчина под предлогом совместного изучения ислама вербовал и вовлекал в ряды террористической организации новых членов.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области 17-летнего подростка задержали за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Легион "Свобода России"».

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