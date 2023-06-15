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23:18, 15 июня 2023Культура

83-летний Аль Пачино стал отцом

83-летний актер Аль Пачино и его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла стали родителями
Аль Пачино

Аль Пачино. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

83-летний американский актер Аль Пачино стал отцом. Об этом сообщает портал TMZ.

Матерью ребенка стала 29-летняя возлюбленная актера, продюсер Нур Альфалла. Пол новорожденного неизвестен. По словам близких к паре источников, «оба родителя в восторге».

Как отмечает издание, Пачино и Альфалла «путешествуют по городу вместе как пара». Так, в среду, 14 июня их заметили вместе за ужином в одном из заведений Лос-Анджелеса.

Ранее в июне сообщалось, что Аль Пачино потребовал от Нур Альфаллы сделать тест на отцовство. По информации инсайдеров, у артиста серьезные проблемы со здоровьем. Он убежден, что давно бесплоден, поэтому девушка вряд ли вынашивает его ребенка.

Об отношениях Пачино и Альфаллы стало известно в апреле прошлого года. Звезду трилогии «Крестный отец» и его подругу заметили во время ужина в одном из ресторанов Калифорнии.

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    Марина Совина
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