В Госдуме России оценили стратегию нацбезопасности Германии

Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал лицемерной стратегию нацбезопасности Германии

Презентованная канцлером ФРГ Олафом Шольцем стратегия нацбезопасности Германии является примером лицемерия и подмены понятий. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Политик напомнил, что предки жителей Германии развязали самую кровавую войну в истории человечества, а сейчас Запад продолжает накачивать «марионеточный режим» в Киеве летальными вооружениями. «Те, кто врали нам в лицо относительно Минских соглашений, сейчас пытаются выставить себя миротворцами, радеющими за безопасность Европы», — отметил он.

Слуцкий добавил, что ему «от лицемерия режет в глазах». Он назвал стратегию нацбезопасности ФРГ примером «подмены понятий, дезориентации общественности и политических спекуляций».

Ранее правительство ФРГ представило первую в истории государства стратегию национальной безопасности. В ней прописаны основные принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для ФРГ и других стран-членов НАТО на годы вперед.