Создан «карманный» биопринтер для восстановления тканей

Biofabrication: разработан портативный биопринтер для восстановления тканей

Команда специалистов из Университета Виктории в Канаде создала «карманный» биопринтер для восстановления тканей и регенерации органов как снаружи, так и внутри тела. Результаты работы опубликованы в журнале Biofabrication.

Портативное устройство позволяет печатать сложные биосовместимые структуры из нескольких материалов и контролировать физико-химические свойства напечатанных тканей. Разработка управляется пневматической системой — это помогает оператору иметь полный контроль над печатным материалом, что облегчает создание объемов с требуемыми свойствами. Также устройство оснащено модулем охлаждения и фотоотверждения, которые обеспечивают дополнительный контроль.

Предполагается, что принтер будет применяться для устранения крупных повреждений, вызванных травмой, хирургическим вмешательством или онкологическим заболеванием, что обычно требует крупномасштабных тканевых конструкций. В долгосрочной перспективе технология позволит снизить риски трансплантации и сократить количество требуемых доноров.

Вместе с тем ученые считают, что разработка обладает потенциалом для точечной доставки лекарств: принтер может создавать структуры, которые высвобождают точное количество препарата, а также клеток в необходимых участках.

Еще одна сфера применения — печать индивидуальных протезов и ортопедических имплантатов. Благодаря портативности биопринтера врачи могут более точно и удобно формировать ткани с учетом анатомии пациента.