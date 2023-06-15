В Китае заявили о попытках Запада надавить на Пекин из-за сотрудничества с РФ

Global Times: Запад пытается добиться от КНР отказа от энергетического сотрудничества с РФ

Запад не имеет права давить на Китай, чтобы он отказался от энергетического сотрудничества с Россией. Об этом заявило китайское издание Global Times.

По данным издания, энергетическое партнерство отвечает потребностям обеих сторон и соответствует правилам мировой торговли. «Ратификация соглашения о сотрудничестве, несомненно, знаменует собой важный шаг вперед для российско-китайского сотрудничества в области природного газа», — подчеркнули эксперты.

Они заявили о попытках Запада добиться от КНР отказа от работы с Москвой. Авторы статьи указали на то, что Запад не имеет права оказывать на КНР давление.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин обсуждают подписание нового контракта на поставку угля из России. На данный момент договор между странами находится на стадии согласования.