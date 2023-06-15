В России призвали добиться возвращения предпринимателей в страну

Глава Корпорации МСП Исаевич призвал сделать все для возвращения предпринимателей в Россию

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич прокомментировал обсуждения об отмене налоговых льгот для покинувших Россию, которые идут в Госдуме. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Исаевич призвал сделать все возможное для возвращения предпринимателей в Россию. Он подчеркнул, что все большее количество россиян выходят из тени и ведут свою деятельность легально. При этом увеличивается число граждан, работающих на себя. Также растет количество малых и средних предприятий, которые готовятся перейти в категорию крупного бизнеса.

«Позиция простая — необходимо сделать все возможное, чтобы предприниматели вернулись и работали в России», — подчеркнул он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил повысить налоги для покинувших страну россиян. Позже замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев уточнил, что поправки также предполагают отмену режима самозанятости для граждан этой категории.