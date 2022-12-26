В Госдуме объяснили идею о поправках по налогам для покинувших страну россиян

Депутат Исаев: поправки предусматривают отмену режима самозанятости для покинувших страну

Замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев в беседе с «Интерфаксом» рассказал, что разрабатываемые Госдумой поправки предусматривают отмену режима самозанятости для тех, кто покинул страну.

Кроме того, идея подразумевает повышение налогов для уехавших из России индивидуальных предпринимателей (ИП). Исаев уточнил, что сейчас для самозанятых и ИП созданы льготные налоговые режимы.

«Самозанятые платят фактически четыре–шесть процентов. Для того чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить», — объяснил депутат.

По словам депутата, разрабатываемые поправки предполагают, что покинувшие страну граждане должны либо оформить трудовой договор, что приведет к повышению налога, либо должны зарегистрироваться как ИП. При этом во втором случае они не смогут не пользоваться льготами, установленными для этой категории в законодательстве, уточнил Исаев.

Ранее Володин заявил, что необходимо отменить преференции для покинувших страну россиян и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Он отметил, что уехавшие из страны не только продолжают удаленно работать в российских компаниях, но и пользуются всеми льготами, которые им предоставляют в соответствии с законодательством.

