Среда обитания
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20:10, 15 июня 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с вредителями при помощи одного растения

Дачникам предложили бороться с вредителями при помощи высадки календулы

Фото: Catherine Southhouse / Shutterstock / Fotodom

Бороться с вредителями и болезнями растений на участке можно при помощи высадки календулы. О таком совете для дачников стало известно из материала издания «БелНовости».

По данным экспертов, календула на участке «отпугнет» таких вредителей, как колорадский жук, луковая муха, нематоды, если расположить ее рядом с грядками с луком, капустой, картофелем. Кроме того, высадка этого растения позволит предупредить болезни у других цветов либо плодовых культур — черную ножку, фузариоз. Наконец, календулу можно применять как сидерат, чтобы улучшить состояние почвы.

Ранее в качестве метода борьбы с муравьями на дачах владельцам участков посоветовали использовать муку. Эксперты издания «БелНовости» порекомендовали дачникам посыпать проблемные участки, где обитают муравьи, тонким слоем пшеничной либо кукурузной муки в течение нескольких дней.

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    Полина Кислицына
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