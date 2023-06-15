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01:45, 15 июня 2023Наука и техника

В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard

Депутат Госдумы Кузнецов призвал присвоить часть технологий БМП Breadly и танков Leopard

Российским военным необходимо изучить трофейную технику, полученную в рамках специальной военной операции (СВО), и перенять полезные технологии. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов, пишет издание URA.

Он ответил на вопрос, что будет с брошенными Вооруженными силами Украины (ВСУ) боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley и танками Leopard. «В целом любые трофеи необходимо изучать и включать эффективный обратный инжиниринг везде», — отметил политик.

По его словам, в России необходимо создать частно-государственную военно-техническую компанию (ЧВТК). «Может, и не одна. Такие оборонные Сколково как бизнес-инкубаторы технологического прорыва», — призвал он присвоить часть технологий.

Ранее военнослужащие подразделений группировки «Восток» захватили танки Leopard 2 немецкого производства и БМП Bradley производства США на запорожском направлении. У нескольких захваченных машин работали двигатели.

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    Марина Совина
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