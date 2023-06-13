Российские военные захватили Leopard и Bradley. Почему западная техника пока не помогает ВСУ в контрнаступлении?

Минобороны РФ сообщило о захвате танков Leopard 2 и БМП Bradley на запорожском направлении

Военнослужащие подразделений группировки «Восток» захватили танки Leopard 2 немецкого производства и боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США на запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что у нескольких захваченных машин работали двигатели.

Это говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники Минобороны РФ

Сколько танков Leopard уничтожили?

11 июня в Минобороны России рассказали, что российские военные на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях за сутки уничтожили 11 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая три Leopard. Также противник лишился 16 боевых бронированных машин, 17 БМП, гаубицы M777, боевой машины комплекса противовоздушной обороны Stormer и четырех автомобилей. Позже представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер отметил, что Германия не может ничего сказать о числе подбитых на Украине танков Leopard.

Кадр: Минобороны России

На видео Минобороны показан Leopard 2A6. Первые машины этого типа поставили Бундесверу в 2001 году. Главным отличием 2A6 от прошлых версий стала пушка Rh-120 L/55 с увеличенной длиной ствола. Масса танка выросла до 62 тонн. В январе стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешит отправить Украине как минимум роту Leopard 2A6 из десяти танков.

В том же месяце бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев рассказал о слабых местах танка.

Самые уязвимые места у Leopard 2А6 — слабая защищенность бортов и верхней полусферы генерал-полковник Сергей Маев Бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России

Военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что в арсенале Вооруженных сил России находятся противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) наземного и воздушного базирования, а также противотанковые мины и бронебойные снаряды, которые можно использовать для уничтожения танков Leopard. По его словам, российский бронебойный оперенный подкалиберный снаряд «Манго-2» может пробивать Leopard в любой проекции.

В свою очередь, журналисты Bild выразили мнение, что наибольшую опасность для танков немецкого производства представляют современные ПТРК, которые были специально разработаны для борьбы с Leopard 2.

По мнению заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, танки западного производства не смогут реализовать свои преимущества без поддержки авиации и артиллерии.

Конечно, танки Leopard и Abrams — очень мощные машины. Но если они не защищены реактивными самолетами, если у них нет сильной системы обороны и если их не поддерживает артиллерия, эти танки — мусор Константин Сивков Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Разработку Leopard 2 начали в 1968 году. Базовая версия машины, которая весила более 55 тонн, получила гладкоствольную пушку Rh-120 калибра 120 миллиметров и два пулемета. Защищенность машины обеспечивает комбинированная броня. Считается, что хорошо защищенная в лобовой проекции машина отличается недостаточной защитой кормы. Самой распространенной модификацией танка остается Leopard 2A4, который получил цифровую систему управления огнем. Впрочем, она сохранила слабые места прошлых версий — бортовая броня 2A4 тоньше, чем у ранних версий советских танков Т-72.

Сколько БМП Bradley передадут Киеву?

Также на записи можно заметить несколько БМП M2 Bradley. В январе Пентагон заявил, что в новый пакет военной помощи Киеву войдет 59 БМП Bradley. Считается, что ВСУ передали машины модификации M2A2 ODS (Operation Desert Strom — усовершенствованный с учетом опыта операции «Буря в пустыне» вариант — прим. «Ленты.ру»).

Эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов предположил, что БМП Bradley слабо приспособлены к чернозему Украины. По его словам, американские машины обладают массой, подобной массе танка Т-55.

Как она поведет себя на грунтах Украины, на черноземе — это, в общем-то, еще вопрос Сергей Суворов Полковник запаса, эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук

Масса БМП M2A2 Bradley — 33 тонны. Эта версия получила усиленное бронирование, обеспечивающее защиту лобовой проекции от огня 30-миллиметровых пушек. В арсенал БМП входит автоматическая пушка калибра 25 миллиметров и противотанковые ракеты.