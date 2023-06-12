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13:22, 12 июня 2023Мир

Минобороны ФРГ отказалось назвать число подбитых Leopard на Украине

Минобороны ФРГ заявило о невозможности подсчитать число подбитых танков Leopard на Украине

Фото: Janis Laizans / Reuters

Германия не может ничего сказать о числе подбитых на Украине танков Leopard или подтвердить ликвидацию радиолокационной станции (РЛС) из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T SLM. Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер, пишет ТАСС.

Таким образом, он отказался назвать число боевых машин, поврежденных в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Мюллер отметил, что пока невозможно подсчитать число подбитых танков. Минобороны ФРГ также решительно отказалось «оценивать заявления российской стороны».

Помимо этого, как стало известно, Мюллер отказался предоставлять информацию о возможных дополнительных поставках танков Украине. Германия также не собирается комментировать сообщения о ликвидации РЛС из состава ЗРК IRIS-T SLM. Мюллер только добавил, что не может предоставить сведений о произошедшем.

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    Варвара Кошечкина
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