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20:39, 26 января 2023Наука и техника

Российский генерал назвал слабые места Leopard 2A6

Бывший начальник ГАБТУ Маев рассказал о слабой защите бортов танков Leopard 2A6

Фото: Christian Charisius / Reuters

Появление танков Leopard 2A6 германского производства на Украине создаст угрозу для российских войск, но у этих машин есть слабые места. Бывший начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев назвал уязвимые места танка, передает ТАСС.

«Самые уязвимые места у Leopard-2А6 — слабая защищенность бортов и верхней полусферы», — сказал Маев.
По его оценке, Leopard 2A6 является лучшим танком Европы, а поставка этих машин — это очень серьезная угроза. Генерал-полковник подчеркнул, что необходимо искать способы борьбы с Leopard 2A6.

Маев предположил, что Leopard 2A6 будут использовать небольшими группами в качестве ударного ядра атакующих подразделений. Он подчеркнул, что эти танки следует уничтожать при пересечении границы Украины, а если Leopard 2A6 подойдут к линии соприкосновения, то они должны становиться первоочередными целями.

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Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что российским военным выдали пособия, в которых описан механизм выведения из строя танков Leopard 2 и M1 Abrams.

25 января президент США Джо Байден заявил о решении отправить на Украину 31 танк Abrams. Также в новый пакет военной помощи войдут боеприпасы, запасные части и обучение экипажей. В тот же день представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что ФРГ согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрить их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

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Даниил Иринин
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