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13:47, 26 января 2023Россия

Российским военным выдали пособия по поражению танков Leopard и Abrams

Советник главы ДНР Гагин: военные получили пособия по поражению Leopard и Abrams

Фото: Staff Sgt. Matthew Foster / Globallookpress.com

Российским военным выдали специальные брошюры и пособия, в которых описывается механизм выведения из строя немецких танков Leopard 2 и американских M1 Abrams, которые в будущем должны получить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, пишет ТАСС.

По его словам, в специально выпущенных брошюрах и пособиях для личного состава указывается, с какой дистанции и куда именно лучше поражать данную иностранную технику.

«Известны характеристики этих машин, где они могут пройти и где могут работать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ в скором времени получат 80 танков Leopard 2 от разных стран. 25 января, президент США Джо Байден анонсировал поставку 31 танка Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для их обслуживания.

Поставка танков Leopard 2 и Abrams на Украину обсуждалась на протяжении нескольких недель.

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Варвара Кошечкина
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