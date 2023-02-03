В России западные танки для Украины назвали мусором

Эксперт Сивков: танки Leopard и Abrams без защиты являются мусором

Западные танки Leopard и Abrams, которые может получить Украина, без должной защиты являются мусором. Так военную технику в комментарии для турецкой газеты Aydinlik назвал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом пишет ТАСС.

«Конечно, танки Leopard и Abrams — очень мощные машины. Но если они не защищены реактивными самолетами, если у них нет сильной системы обороны и если их не поддерживает артиллерия, эти танки — мусор», — сказал эксперт.

По его словам, немецкие танки уже потерпели неудачу в Сирии. «Турецкая армия потеряла десять танков Leopard за один день. Та же участь постигнет Abrams и Leopard, отправляемые на Украину», — напомнил специалист.

По его оценке, западные истребители F-16, которые может получить Украина, будут с легкостью сбиваться российскими системами С-300 и С-400.

В январе Сивков заявил, что западное оружие, которым располагают Вооруженные силы Украины, в ходе специальной военной операции показало себя сносно и нормально.

В том же месяце эксперт предупредил, что после отправки на Украину американских боевых машин пехоты Bradley и французских танков AMX-10 Запад может перейти к поставкам более тяжелой техники.