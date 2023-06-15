Стас Пьеха раскрыл ставший причиной госпитализации диагноз

Певец Стас Пьеха назвал диагноз, который стал причиной его госпитализации

Российский певец Стас Пьеха назвал диагноз, который стал причиной его госпитализации. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пьеха поблагодарил работников медучреждения. «Спасибо специалистам Боткинской больницы за понимание того, что у меня не было инфаркта и что лечить надо центральную нервную систему и съехавшие от долгих лет циркуляции по стране адренорецепторы! А сердце, на сей раз, еще поработает!» — сказал певец.

11 июня Пьеха был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве в тяжелом состоянии. Он признался, что благодаря этой ситуации снова испугался за свою жизнь и ощутил ее ценность.

Позже артист поделился результатами сданных анализов.