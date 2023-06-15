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17:22, 15 июня 2023Культура

Стас Пьеха раскрыл ставший причиной госпитализации диагноз

Певец Стас Пьеха назвал диагноз, который стал причиной его госпитализации
СюжетПожар в Сочи

Фото: Aleksandr Mamaev / URA.RU / ТАСС

Российский певец Стас Пьеха назвал диагноз, который стал причиной его госпитализации. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пьеха поблагодарил работников медучреждения. «Спасибо специалистам Боткинской больницы за понимание того, что у меня не было инфаркта и что лечить надо центральную нервную систему и съехавшие от долгих лет циркуляции по стране адренорецепторы! А сердце, на сей раз, еще поработает!» — сказал певец.

11 июня Пьеха был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве в тяжелом состоянии. Он признался, что благодаря этой ситуации снова испугался за свою жизнь и ощутил ее ценность.

Позже артист поделился результатами сданных анализов.

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