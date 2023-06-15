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00:05, 15 июня 2023Россия

Россия поднимет в СБ ООН вопрос о расследовании диверсии на «Северных потоках»

Россия 15 июня поднимет в Совбезе ООН вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков»
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Luiz Rampelotto / Globallookpress.com

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что РФ намерена в четверг, 15 июня поднять на закрытых консультациях Совбеза организации вопрос о расследовании диверсии на «Северных потоках».

«15 июня постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков"», — написал дипломат.

Он добавил, что после этого российская делегация пообщается с аккредитованными при ООН журналистами.

Ранее прокурор Матс Юнгквист, который возглавляет проведение расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил о его скором завершении. Он подчеркнул, что на дне были найдены следы взрывчатки, специальный состав которой позволяет сделать определенные выводы.

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    Марина Совина
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