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20:15, 15 июня 2023Интернет и СМИ

Участница «Фабрики звезд» рассказала об одном необычном запрете на проекте

Участница «Фабрики звезд» Дарья Янина рассказала, что продюсер Фадеев запретил ей плакать

Кадр: Яна Чурикова / YouTube

Финалистка пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Дарья Янина (девичья фамилия — Клюшникова), рассказала, как продюсер Максим Фадеев однажды запретил ей плакать на проекте. Подробности необычного требования она раскрыла бывшей ведущей «Фабрики» Яне Чуриковой в интервью для ее YouTube-канала.

Янина рассказала, что часто плакала во время съемок, что не нравилось ее наставнику Фадееву. «Мне Макс сказал: "Будешь реветь — я тебя сам выгоню, поняла?"», — передала слова продюсера Янина. После этого заявления она старалась не плакать вообще и в частности при Фадееве.

Участница, которой на момент съемок было 14 лет, заявила, что не могла быть такой же раскованной и инициативной, как другие участники проекта. «Этого во мне в принципе нет. Я тактичный, скромный человек по своей сути, мне это не свойственно (…) Шоу я им не выдала», — поделилась мыслями Янина.

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Дарья Янина (Клюшникова) дошла до финала пятого сезона «Фабрики звезд». Позднее Фадеев пригласил ее в музыкальную группу «Нэцкэ». После записи одной песни коллектив распался, а его участницы, среди которых были певица Юлианна Караулова и Аксинья Вержак, стали строить собственную карьеру в области шоу-бизнеса.

Ранее финалистка «Фабрики звезд»-3 Юлия Михальчик объяснила скрытый смысл слов продюсера Александра Шульгина о предложении «руки по жизни». По словам певицы, он намекнул девушке на создание творческого союза, и это послание не содержало романтического подтекста вопреки представлениям поклонников.

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    Мария Большакова
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