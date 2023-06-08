Участница «Фабрики звезд» объяснила тайный смысл вырезанной из реалити-шоу сцены

Певица Юлия Михальчик объяснила предложение «руки по жизни» от продюсера Шульгина

Финалистка третьего сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» певица Юлия Михальчик объяснила, что имел в виду продюсер Александр Шульгин, когда сделал ей предложение «руки по жизни» в одной из программ. О тайном смысле его слов, не попавших в эфир, бывшая участница проекта рассказала ведущей шоу Яне Чуриковой в интервью для ее YouTube-шоу.

По словам Чуриковой, она всегда воспринимала слова Шульгина как предложение Михальчик стать его женой. Однако, как заявила певица, на самом деле оно было лишено романтического подтекста вопреки представлениям поклонников программы.

«Мне сложно сейчас говорить на этот счет. Предложение все-таки поступило не "руки и сердца", а "руки по жизни". И оно оставалось актуальным (...) Речь шла о творческом союзе. Когда я начала самостоятельно что-то делать (после того как перестала сотрудничать с продюсером — прим. «Ленты.ру»), всегда могла позвонить ему и попросить совета», — поделилась Михальчик.

По мнению Чуриковой, именно из-за двусмысленности эпизода его пришлось вырезать из основной версии программы. Певица в ответ на это заявила, что плохо помнит произошедшее из-за сильного волнения и не может дать оценку поступку продюсера.

Шульгин неожиданно обратился к конкурсантке со словами: «[делаю] предложение руки по жизни, Юля!» в одном из выпусков третьего сезона «Фабрики звезд». Третий участник беседы, соведущий Чуриковой Данил Доэрти отметил, что эпизод зрители могли увидеть только в тематической спецпрограмме. Из основного эфира сцену вырезали.

Александр Шульгин работал со всеми участниками проекта «Фабрика звезд-3», выходящего в 2003 году на Первом канале. Он подбирал артистам песенный репертуар и сценические образы. Юлия Михальчик заняла в этом сезоне шоу третье место. По окончании проекта певица не стала сотрудничать с продюсером. Ее новым наставником стал Иосиф Пригожин, а позднее — Виктор Дробыш.