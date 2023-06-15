В экологию России вложат сотни миллиардов рублей

К концу 2024 года РЭО вложит в экологическую отрасль около 240 миллиардов рублей

Российский экологический оператор (РЭО) к концу 2024 года вложит в экологическую отрасль в общей сложности около 240 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора организации Дениса Буцаева.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Буцаев заявил, что на строительство инфраструктуры, необходимой для достижения целевых показателей, требуется несколько сотен миллиардов рублей. На данный момент РЭО инвестировал 130-140 миллиардов.

«Мы рассчитываем на то, что еще 100 миллиардов с лишним мы проинвестируем до конца 2024-го, планируем и на вторую условную пятилетку, до 30-го года, нам останется в этом отношении проинвестировать вторую половину», — заявил глава РЭО.

Ранее в РЭО сообщили, что в рамках концессионного соглашения в Рязанской области до конца 2024 года возведут пять мусоросортировочных станций. Кроме мусоросортировочных предприятий, там построят четыре объекта размещения, мощность которых составит 90 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.