Таксист напал с ножом на гражданина Египта на МКАДе и забрал его деньги

В Москве таксист пригрозил гражданину Египта ножом, забрал его деньги и высадил на МКАДе

В Москве таксист с ножом напал на прилетевшего в Москву гражданина Египта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Иностранец прилетел в аэропорт Домодедово 14 июня. После этого он вызвал такси, чтобы добраться до Новорязанского шоссе. По пути водитель достал нож и потребовал отдать ему все деньги. Египтянин подчинился, после чего таксист высадил его на МКАДе.

Потерпевший второй раз вызвал такси и доехал до нужного ему адреса, после чего написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге таксиста-мигранта задержали за попытку изнасиловать 15-летнюю пассажирку.