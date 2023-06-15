Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:21, 15 июня 2023Наука и техника

На Энцеладе нашли ключевые для жизни молекулы

Nature: в подледном океане Энцелада нашли ключевые для существования жизни фосфаты
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Изображение: Stockbym / Shutterstock / Fotodom

Ученые Юго-Западного научно-исследовательского института (США) обнаружили новое доказательство, что подповерхностный океан Энцелада, спутника Сатурна, содержит молекулы, ключевые для существования живых организмов. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature, под ледяной поверхностью спутника находится фосфор в форме фосфатов.

Исследователи проанализировали результаты наблюдений межпланетного зонда Cassini НАСА. Этот аппарат получил образцы материала, вырывающегося в космос в виде шлейфа сквозь трещины в ледяной коре Энцелада. Химический состав образцов отражает химический состав глобального подледного океана и, как было уже известно, включает ионы натрия, калия, хлора и карбонаты. Однако фосфор до сих пор не был обнаружен ни в одном из внеземных океанов Солнечной системы.

Новый анализ спектров 345 ледяных зерен из шлейфа Энцелада продемонстрировал присутствие фосфатов натрия. В целом, концентрация фосфатов в подледном океане примерно в сто раз выше, чем в океанах Земли. Предполагается, что содержащий карбонаты щелочной океан внутри Энцелада химически взаимодействует с каменным ядром, что способствует растворению фосфатных минералов.

Изначально предполагалось, что доступность фосфора является самым строгим ограничивающим фактором обитаемости, делающий подледные океаны Солнечной системы почти наверняка стерильными. Результаты показывают, что на самом деле эти океаны содержат биодоступный растворенный фосфор, что доказывает их потенциальную пригодность для жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на слова Подоляка про массовое убийство русских
    В селе под Курском бык насмерть забодал женщину
    Найден новый метод лечения аллергии
    Топ-менеджера центра «Роскосмоса» лишили прав за пьяную езду
    В Европе захотели навсегда закрыть крупнейшее месторождение газа
    Россиянкам перечислили модные наряды для жаркой погоды
    В Европе восьмой раз подряд повысили ключевую ставку
    Задержание полицией торгующих в онлайн-наркомаркете россиян попало на видео
    Собянин высказался о запрете электросамокатов в Москве
    Украину заподозрили в попытке оправдать неудачи контрнаступления
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.