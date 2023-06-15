На Энцеладе нашли ключевые для жизни молекулы

Nature: в подледном океане Энцелада нашли ключевые для существования жизни фосфаты

Ученые Юго-Западного научно-исследовательского института (США) обнаружили новое доказательство, что подповерхностный океан Энцелада, спутника Сатурна, содержит молекулы, ключевые для существования живых организмов. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature, под ледяной поверхностью спутника находится фосфор в форме фосфатов.

Исследователи проанализировали результаты наблюдений межпланетного зонда Cassini НАСА. Этот аппарат получил образцы материала, вырывающегося в космос в виде шлейфа сквозь трещины в ледяной коре Энцелада. Химический состав образцов отражает химический состав глобального подледного океана и, как было уже известно, включает ионы натрия, калия, хлора и карбонаты. Однако фосфор до сих пор не был обнаружен ни в одном из внеземных океанов Солнечной системы.

Новый анализ спектров 345 ледяных зерен из шлейфа Энцелада продемонстрировал присутствие фосфатов натрия. В целом, концентрация фосфатов в подледном океане примерно в сто раз выше, чем в океанах Земли. Предполагается, что содержащий карбонаты щелочной океан внутри Энцелада химически взаимодействует с каменным ядром, что способствует растворению фосфатных минералов.

Изначально предполагалось, что доступность фосфора является самым строгим ограничивающим фактором обитаемости, делающий подледные океаны Солнечной системы почти наверняка стерильными. Результаты показывают, что на самом деле эти океаны содержат биодоступный растворенный фосфор, что доказывает их потенциальную пригодность для жизни.