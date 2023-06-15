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09:34, 15 июня 2023Среда обитания

В Европе захотели поставить новую цель для решения глобальной проблемы

Европейские страны захотели сократить вредные выбросы на 90 процентов к 2040 году
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Artic_photo / Shutterstock / Fotodom

Европейские страны захотели поставить перед собой более амбициозную цель для решения глобальной проблемы изменения климата. К 2040 году они должны будут сократить вредные выбросы на 90-95 процентов, сообщает Reuters.

Достижение новой цели позволит странам к 2050 году прийти к нулевым выбросам. Консультативный орган Евросоюза уточнил, что для этого придется расширить использование возобновляемых источников энергии и заменить ископаемое топливо альтернативами, включая водород.

При этом советники заявили, что на европейские страны приходится больший объем выбросов, чем на развивающиеся, поэтому Евросоюз должен устранить этот пробел — не только сокращать собственные выбросы, но и помогать другим государствам в достижении этой цели.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года глобальные выбросы углекислого газа (CO2) от энергообъектов выросли до рекордного уровня. За год связанные с производством энергии выбросы CO2 в мире увеличились на 0,9 процента, или 321 мегатонну.

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    Нина Ташевская
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