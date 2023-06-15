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15:46, 15 июня 2023Культура

19-летняя дочь Чарли Шина раскрыла способ заработка в секс-индустрии

19-летняя дочь Чарли Шина заявила, что не является порнозвездой
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Sami Sheen / OnlyFans

19-летняя дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми рассказала о том, как она зарабатывает деньги в секс-индустрии. Ее цитирует Page Six.

Девушка подчеркнула, что не занимается сексом на камеру, после того как один из пользователей интернета обвинил ее в том, что она выбрала порноиндустрию из-за того, что ей «больше нечего предложить миру». «Я не [порно]звезда и не встречаюсь с людьми. Я не снимаю то, как занимаюсь сексом. Я этого не делаю», — объяснила дочь Шина.

Она отметила, что единственная причина, по которой она называет себя секс-работницей, заключается в том, что ее основной источник дохода связан с онлайн-платформой для взрослых OnlyFans. «И если бы люди провели свое чертово исследование, они бы поняли, что существует множество форм [секс-] работы», — подытожила она.

Ранее дочь актеров рассказала о своей работе в секс-индустрии. Девушка завела аккаунт на платформе OnlyFans в июне прошлого года, чтобы зарабатывать деньги на интимных снимках.

Чарли Шин обвинил в случившемся бывшую жену Денис Ричардс, упрекая ее в том, что она не проследила за дочерью. «Ей сейчас 18 лет, и она живет со своей матерью. Это произошло не под крышей моего дома. Не одобряю ее решение, но поскольку я не мог этого предотвратить, я призвал ее сохранять креативность и не жертвовать своим достоинством», — делился артист.

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    Варвара Кошечкина
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