Фетисов сравнил эмоции от победы на Олимпиады и в Кубке Стэнли

Вячеслав Фетисов назвал борьбу за Кубок Стэнли серьезной войной

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов сравнил эмоции от побед в этих двух турнирах. Его слова приводит Sport24.

Фетисов заявил, что это несравнимые эмоции. «Кубок Стэнли — серьезный марафон. Это серьезная война, мужская. Когда ты получаешь этот кубок — ощущаешь себя мужиком. Еще раз: Олимпийские игры — гордость за страну, а Кубок Стэнли — твой успех, успех твоей команды, твоей семьи», — сравнил он свои победы.

Он подчеркнул, что выиграл первый Кубок Стэнли в 39 лет, поэтому эта победа была для него особенно ценной. Также он вспомнил о своем тренерском опыте. «Ты видишь, как 22 мужика прыгают как пацаны. В такую ситуацию ни за деньги, ни по блату попасть невозможно», — подытожил он.

Фетисов побеждал на Играх 1984 года и 1988-го. Спортсмен становился обладателем Кубка Стэнли в 1997-м и 1998-м. На данный момент он является депутатом Госдумы.