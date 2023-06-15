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06:30, 15 июня 2023Наука и техника

Изменение климата связали с увеличением площади лесных пожаров

PNAS: выгоревшие из-за лесных пожаров площади увеличиваются из-за изменения климата
СюжетЛесные пожары:

Фото: Amir AghaKouchak / UCI

Международная группа ученых показала, что антропогенное изменение климата способствует увеличению в Калифорнии площади, пострадавшей от лесных пожаров. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Климатическое моделирование показало, что антропогенное воздействие в результате сжигания топлива и практики землепользования привело к увеличению выгоревшей площади на 172 процента по сравнению с последствиями только от природных пожаров. Изменение климата объясняет, почему за последние два десятилетия в Калифорнии произошли крупнейшие за всю ее историю десять пожаров, при этом пять из них произошли с 2020 года.

Также показано, что с 2031 по 2050 год можно ожидать увеличение площади пожаров на 50 процентов по сравнению с прошлыми несколькими десятилетиями.

Некоторые из ключевых факторов, связывающих риск лесных пожаров с изменением климата, включают в себя количество осадков ниже среднего, более высокие температуры в весенние месяцы, более низкий весенний снежный покров в горах, более жаркие летние температуры, более частые экстремальные жары и уменьшение количества дождливых дней в сезон пожаров.

Изменение климата также способствует большему дефициту давления пара, которое выражает собой разницу между количеством влаги в атмосфере и тем, сколько влаги может удерживать воздух, когда он насыщен. Увеличение дефицита давления пара означает более засушливые условия на лесной подстилке и в пологе леса, что питает лесные пожары.

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    Александр Еникеев
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