В США рассказали об обсуждении гарантий безопасности для Украины

Politico: гарантии безопасности США и союзников не содержат ничего нового для Киева

Гарантии безопасности и договоренности по оказанию Киеву долгосрочной помощи, над которыми в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе работают западные страны, не содержат ничего нового для Украины, пишет амеркианское издание Politico.

Как рассказал журналист, США, Великобритания, Германия и Франция обсуждают, как можно «оформить» договоренности по оказанию Украине военной и экономической помощи в долгосрочной перспективе. Автор указал, что союзники не предлагают Киеву ничего нового — документ содержит те пункты, которые и сейчас выполняются. По данным источников, руководство Украины хочет, чтобы гарантии исходили от НАТО, а не от отдельных государств.

«Реальные гарантии безопасности предоставляются только альянсом, никакие временные договоренности не могут преподноситься как замена полноценному членству», — подчеркнул в комментарии неназванный европейский чиновник.

Ранее издание писало, что страны Запада на данный момент не готовы дать Украине необходимые гарантии безопасности. Источники газеты сообщили, что после месяцев переговоров на эту тему стороны все еще расходятся во мнениях.