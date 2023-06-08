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08:56, 8 июня 2023Мир

Стало известно о неготовности Запада дать гарантии безопасности Украине

Politico: страны Запада не готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Страны Запада на данный момент не готовы дать Украине необходимые гарантии безопасности. Об этом стало известно изданию Politico от пяти европейских дипломатов.

Источники газеты сообщают, что после месяцев переговоров на эту темы западный альянс все еще расходится во мнениях. Так, страны не понимают, должна ли предоставить гарантии НАТО или отдельные государства должны дать отдельные обещания, что из себя будут представлять эти гарантии.

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    Виктория Кондратьева
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