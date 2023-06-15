Пытавшиеся выдать героин за прах собаки россияне получили по семь лет

Красноярский суд дал по семь лет супругам-наркодилерам, выдававшим героин за прах собаки

В Красноярске суд приговорил к семи годам лишения свободы семейную пару наркодилеров, которые пытались выдать полкило героина за прах любимой собаки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а его супруга — в колонии общего режима.

Их автомобиль во время перевозки наркотика остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Полицейские заметили, что молодые люди сильно нервничали и решили провести досмотр. У 21-летней девушки из сумки торчал пакет с порошком. Она заявила правоохранителям, что там прах любимой собаки.

Однако экспертное исследование установило, что порошок является героином массой 500 граммов.

14 июня сообщалось, что полиция Хабаровского края задержала местную жительницу за перевозку наркотиков под водительским сиденьем и в муляже камня. Запрещенные вещества нашли после того, как автомобиль под управлением женщины съехал с дороги и перевернулся на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино.