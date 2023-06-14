Перевозившая наркотики россиянка перевернулась на машине и попалась полиции

В Хабаровском крае МВД задержало женщину, попавшую в аварию во время перевозки наркотиков

Полиция Хабаровского края задержала местную жительницу, автомобиль которой съехал с дороги и перевернулся на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино, за перевозку наркотиков под водительским сиденьем и в муляже камня. Об этом «Ленте.ру» рассказали в МВД.

На месте происшествия автоинспекторы водителя не обнаружили — женщину уже увезли на скорой в районную больницу. Силовики решили осмотреть автомобиль, чтобы установить все обстоятельства ДТП. В результате под водительским сиденьем они нашли пакет с белым порошком и муляж камня, внутри которого также была упаковка с аналогичным содержимым. Исследование в лаборатории показало, что в пакетиках был производный N-метилэфедрона общей массой более 100 граммов.

После аварии женщина отказалась от госпитализации и на такси поехала в краевой центр, где ее задержали полицейские и отправили под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. За ДТП на женщину составили административный протокол.