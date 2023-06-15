Влияние ChatGPT на усиление активности мошенников оценили

Гендиректор Zecurion Раевский усомнился в активном использовании мошенниками ChatGPT

Появление ChatGPT и других похожих нейросетей вряд ли приведет к усилению активности мошенников и увеличению рассылок фишинговых писем. Так в разговоре с «Лентой.ру» генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский оценил влияние развития искусственного интеллекта на деятельность злоумышленников.

Раньше киберпреступников выдавали грамматические ошибки, но они уже давно решили эту проблему, отметил специалист.

«Уже давно мошенники освоили скилл-чекеры или наняли корректоров, и все у них хорошо в этом плане. Но отсутствие грамматических ошибок не значит, что письмо из источника, заслуживающего доверия. Здесь надо проводить более комплексный анализ ситуации и рассматривать любой звонок, сообщение или письмо, которые вы не ждете, как мошеннические. В принципе, тогда не важно будет, кто это письмо написал — какой-то автор, специалист, человек или искусственный интеллект», — отметил он.

По словам Алексея Раевского открывать такие письма можно, но важно быть аккуратными с их содержимым.

«Сейчас достаточно безопасная архитектура в браузерах и почтовых клиентах. В принципе, открыть письмо и посмотреть, что там написано, можно. Но если есть какие-то файлы или ссылки в нем, по всему этому кликать категорически нельзя. Если вы считаете, что это письмо вам, вы его ждете, постарайтесь все равно не кликать по ссылкам», — заключил он.

Ранее управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова заявила, что мошенники в России начали использовать ChatGPT. «Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи: как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки и так далее — значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше», — отметила она.