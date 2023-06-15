Раскрыто влияние разрушения Каховской ГЭС на объемы урожая в России

Вице-премьер Абрамченко: разрушение ГЭС не повлияло на прогноз по объему урожая

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на прогноз по объемам урожая в России. Об этом она сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), ее слова приводит ТАСС.

Абрамченко раскрыла, что оценить общий объем потерь урожая можно будет после того, как сойдет вода. При этом вице-премьер уточнила, что произошедшее все же повлияет на сферу сельского хозяйства.

«По самообеспеченности этих регионов это, конечно, серьезный удар. Мы рассчитывали на достаточно хороший сбор урожая овощных культур, картофеля», — заявила вице-премьер.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.