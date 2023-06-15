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09:03, 15 июня 2023Россия

Появились фото с места падения одного из атаковавших Крым беспилотников

Mash опубликовал фото с места падения одного из атаковавших Крым беспилотников
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Telegram-канал «Mash на волне»

Появились фото с места падения одного из беспилотников, которые атаковали Крым в ночь на четверг, 15 июня. Снимки были опубликованы в Telegram-канале «Mash на волне».

На представленных фото можно разглядеть, что обломки дрона разбросаны по полю.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров подвергся атакам девяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По его данным, шесть устройств удалось сбить силами противовоздушной обороны (ПВО), остальные заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Аксенов уточнил, что сдетонировавший беспилотник пролетал над Красногвардейским районом, в селе Докучаево. В результате происшествия никто не пострадал, в ряде домов выбиты стекла, отметил глава Крыма.

14 июня глава парламента республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума обвинил украинские спецслужбы в попытке диверсий в Крыму.

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    Анна Щербакова
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