Власти Кривого рога заявили об ограничениях на потребление воды в городе

Мэр Кривого Рога Вилкул: потребление воды в городе сокращено на 40%

Ограничения на потребление воды в Кривом Роге продлятся долго и будут ужесточаться. Об этом заявил мэр города Александр Вилкул, его слова передает РБК.

Он отметил, что в городе уже сократили потребление воды на 40 процентов. Более того, в дальнейшем власти намерены снизить его еще на 10 процентов. «Благодаря ряду технических мероприятий, которые мы превентивно провели, понимая, что могут быть проблемы с водой, у нас есть запас воды на месяца полтора», — заявил Вилкул.

По словам мэра Кривого рога, необходимо сделать переброску воды по другим каналам из Днепра. Он пояснил, что для этого нужно провести огромный объем работы в очень короткие сроки.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал большие проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области из-за прорыва на Каховской ГЭС. По словам главы республики, проблемы с питьевой водой также могут быть на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

