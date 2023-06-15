Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:04, 15 июня 2023Бывший СССР

Власти Кривого рога заявили об ограничениях на потребление воды в городе

Мэр Кривого Рога Вилкул: потребление воды в городе сокращено на 40%

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ограничения на потребление воды в Кривом Роге продлятся долго и будут ужесточаться. Об этом заявил мэр города Александр Вилкул, его слова передает РБК.

Он отметил, что в городе уже сократили потребление воды на 40 процентов. Более того, в дальнейшем власти намерены снизить его еще на 10 процентов. «Благодаря ряду технических мероприятий, которые мы превентивно провели, понимая, что могут быть проблемы с водой, у нас есть запас воды на месяца полтора», — заявил Вилкул.

По словам мэра Кривого рога, необходимо сделать переброску воды по другим каналам из Днепра. Он пояснил, что для этого нужно провести огромный объем работы в очень короткие сроки.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал большие проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области из-за прорыва на Каховской ГЭС. По словам главы республики, проблемы с питьевой водой также могут быть на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленскому призвали объявить импичмент
    В «Росэнергоатоме» заявили об обстреле миссии с главой МАГАТЭ со стороны ВСУ
    В офисе Зеленского задумались о снятии Кличко с поста мэра
    Власти Кривого рога заявили об ограничениях на потребление воды в городе
    Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины
    Шесть домов и два автомобиля загорелись под Калугой
    Производитель Leopard исключил поставку танков Украине в этом году
    В Конгрессе США осудили Кубу за строительство «шпионской базы Китая» на острове
    Шварценеггер пожаловался на американскую конституцию
    Кадыров спрогнозировал скорое освобождение Марьинки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.