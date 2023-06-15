Российские полицейские задержали прятавшегося три года на ферме рецидивиста

На Кубани полицейские задержали рецидивиста из Томска, который три года прятался на ферме

На Кубани полицейские задержали 44-летнего рецидивиста из Томска, находящегося в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина, обвиняемый в совершении двух особо тяжких преступлений, три года скрывался от стражей порядка на ферме в селе Великовечное.

Россиянина передадут инициатору розыска.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сбежал из-под домашнего ареста рецидивист, в течение пяти часов насиловавший женщину.