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20:15, 15 июня 2023Силовые структуры

Российские полицейские задержали прятавшегося три года на ферме рецидивиста

На Кубани полицейские задержали рецидивиста из Томска, который три года прятался на ферме

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

На Кубани полицейские задержали 44-летнего рецидивиста из Томска, находящегося в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина, обвиняемый в совершении двух особо тяжких преступлений, три года скрывался от стражей порядка на ферме в селе Великовечное.

Россиянина передадут инициатору розыска.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сбежал из-под домашнего ареста рецидивист, в течение пяти часов насиловавший женщину.

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    Елизавета Новикова
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