Топ-менеджера центра «Роскосмоса» лишили прав за пьяную езду

Замначальника Центра подготовки космонавтов Дубинина лишили прав за езду в нетрезвом виде

Владимира Дубинина, замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, являющегося одной из организаций госкорпорации «Роскосмос», лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По их данным, 56-летний мужчина ехал за рулем своей Toyota домой. Во время поездки его остановил сотрудник ГИБДД и проверил алкотестером. Прибор автоинспектора показал превышение нормы промилле в три раза.

Позднее суд лишил Дубинина центра водительских прав на полтора года, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей. Авторы поста утверждают, что данный случай не первый, так как несколько лет назад топ-менеджера также привлекали за езду в нетрезвом виде.