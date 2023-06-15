Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 15 июня 2023Россия

Топ-менеджера центра «Роскосмоса» лишили прав за пьяную езду

Замначальника Центра подготовки космонавтов Дубинина лишили прав за езду в нетрезвом виде

Фото: Петров Сергей / news.ru / Globallookpress.com

Владимира Дубинина, замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, являющегося одной из организаций госкорпорации «Роскосмос», лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По их данным, 56-летний мужчина ехал за рулем своей Toyota домой. Во время поездки его остановил сотрудник ГИБДД и проверил алкотестером. Прибор автоинспектора показал превышение нормы промилле в три раза.

Позднее суд лишил Дубинина центра водительских прав на полтора года, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей. Авторы поста утверждают, что данный случай не первый, так как несколько лет назад топ-менеджера также привлекали за езду в нетрезвом виде.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на слова Подоляка про массовое убийство русских
    В Германии предупредили о неспособности поставить танки Украине
    В селе под Курском бык насмерть забодал женщину
    Найден новый метод лечения аллергии
    Топ-менеджера центра «Роскосмоса» лишили прав за пьяную езду
    В Европе захотели навсегда закрыть крупнейшее месторождение газа
    Россиянкам перечислили модные наряды для жаркой погоды
    В Европе восьмой раз подряд повысили ключевую ставку
    Задержание полицией торгующих в онлайн-наркомаркете россиян попало на видео
    Собянин высказался о запрете электросамокатов в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.