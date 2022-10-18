Известный российский космонавт сбил человека на пешеходном переходе

РЕН ТВ: космонавт Олег Артемьев сбил мужчину на пешеходном переходе под Москвой

Известный российский космонавт Олег Артемьев сбил мужчину на пешеходном переходе на улице Богомолова в подмосковном Королеве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, пострадавший — глава одного из проектов Центра подготовки космонавтов (ЦПК) «Звездный городок».

РЕН ТВ сообщает, что у сбитого известным космонавтом мужчины диагностировали переломы ребер и позвоночника, а также другие многочисленные травмы.

Сам Артемьев пока не комментировал инцидент.

В конце сентября Артемьев в составе группы космонавтов вернулся с МКС. С момента его возвращения прошло около двух недель. Суммарно Артемьев провел в космосе более года.

Ранее известный пластический хирург Вячеслав Балкизов, который на Maserati попал в ДТП в Москве, прокомментировал аварию.