«Союз МС-21» с космонавтами отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-21» с космонавтами «Роскосмоса» отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-21» («С.П. Королев») отстыковался от узлового модуля «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС). На борту корабля находятся космонавты госкорпорации «Роскосмос» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что корабль перейдет в автономный полет. Примерно в 13:03 по московскому времени «Союз МС-21» включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Аппарат должен приземлиться в 13:57 юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Также на корабле находятся возвращаемые грузы. Среди них результаты экспериментов и копия Знамени Победы, побывавшая в открытом космосе.

Ранее в сентябре стало известно, что корабль «Союз МС-22» успешно пристыковался к модулю «Рассвет» МКС. Полет проходил по двухвитковой схеме.

В том же месяце начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин сообщил о разработке новой двухчасовой схемы сближения с МКС.