В «Роскосмосе» раскрыли подробности наезда космонавта Артемьева на человека

В «Роскосмосе» заявили, что космонавт Артемьев не заметил сбитого им человека

Космонавт Олег Артемьев не заметил сбитого им человека на плохо освещенной дороге. Новые подробности ДТП раскрыла госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Как стало известно, авария произошла вечером 17 октября. В условиях плохой видимости Артемьев не заметил переходившего дорогу человека и совершил наезд.

В «Роскосмосе» подтвердили, что пострадавший — сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Его госпитализировали в Щелково с переломами. В госкорпорации подчеркнули, что в момент аварии Артемьев был трезв, он вызвал врача и оказал помощь пострадавшему.

О ДТП с участием известного космонавта стало известно утром 18 октября. Сам Артемьев аварию пока не комментировал.

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