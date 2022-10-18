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11:24, 18 октября 2022Россия

В «Роскосмосе» раскрыли подробности наезда космонавта Артемьева на человека

В «Роскосмосе» заявили, что космонавт Артемьев не заметил сбитого им человека

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Космонавт Олег Артемьев не заметил сбитого им человека на плохо освещенной дороге. Новые подробности ДТП раскрыла госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Как стало известно, авария произошла вечером 17 октября. В условиях плохой видимости Артемьев не заметил переходившего дорогу человека и совершил наезд.

В «Роскосмосе» подтвердили, что пострадавший — сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Его госпитализировали в Щелково с переломами. В госкорпорации подчеркнули, что в момент аварии Артемьев был трезв, он вызвал врача и оказал помощь пострадавшему.

О ДТП с участием известного космонавта стало известно утром 18 октября. Сам Артемьев аварию пока не комментировал.

Ранее в Москве в ДТП на своем мотоцикле BMW попал председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Момент аварии сняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, что депутат не справляется с управлением мотоциклом и переворачивается.

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Константин Лысяков
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