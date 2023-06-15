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14:03, 15 июня 2023Среда обитания

Ремонтировать ливневки в России предложили за счет штрафов

Депутат Спиридонов предложил ремонтировать ливневые канализации за счет штрафов
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил ремонтировать ливневые канализации и их очистные сооружения за счет штрафов, собранных за экологические нарушения. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Некоторые регионы пожаловались депутату на то, что отсутствие средств не позволяет отремонтировать канализации, из-за чего грязные стоки попадают в моря и реки. В 2022 году экологические штрафы разрешили тратить только на охрану окружающей среды.

Однако Спиридонов посчитал необходимым изменить норму. «Обращусь в Минприроды, чтобы разблокировать возможность использовать средства "зеленых" платежей на эти цели. В Вологодской области и Коми идею тоже поддержали», — сказал депутат.

Ранее из-за проливных дождей в Сочи река Мацеста вышла из берегов. В результате произошло подтопление придомовых территорий, цокольных помещений и автомобилей.

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    Нина Ташевская
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