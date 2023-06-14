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08:17, 14 июня 2023Россия

Река Мацеста в Сочи вышла из берегов из-за проливных дождей

Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате проливных дождей

Река Мацеста в Сочи вышла из берегов из-за проливных дождей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Из-за сильных дождей в Сочи вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе», — сообщили в ведомстве.

В результате произошло подтопление придомовых территорий, цокольных помещений, автомобилей. Никто из местных жителей и туристов по предварительной информации не пострадал.

На место оперативно выехали все службы реагирования, сообщается в Telegram-канале администрации города. В настоящее время проводится ликвидация последствий ЧС.

8 июня сообщалось, что из-за мощного ливня сильно затопило Владивосток, а на улицах города образовались многокилометровые автомобильные пробки.

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    Марина Совина
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