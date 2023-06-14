Река Мацеста в Сочи вышла из берегов из-за проливных дождей

Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате проливных дождей

Река Мацеста в Сочи вышла из берегов из-за проливных дождей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Из-за сильных дождей в Сочи вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе», — сообщили в ведомстве.

В результате произошло подтопление придомовых территорий, цокольных помещений, автомобилей. Никто из местных жителей и туристов по предварительной информации не пострадал.

На место оперативно выехали все службы реагирования, сообщается в Telegram-канале администрации города. В настоящее время проводится ликвидация последствий ЧС.

8 июня сообщалось, что из-за мощного ливня сильно затопило Владивосток, а на улицах города образовались многокилометровые автомобильные пробки.