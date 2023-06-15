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12:02, 15 июня 2023Наука и техника

Оценено накопление пластика в дыхательных путях человека

Physics of Fluids: люди вдыхают около 16 частиц микропластика в час

Фото: Jan Reinier Van Der Vliet / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Международная группа ученых показала, что люди могут вдыхать каждый час около 16,2 фрагмента микропластика, которые могут содержать токсичные загрязнители и химические вещества. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physics of Fluids.

Исследователи разработали модель вычислительной гидродинамики, чтобы оценить перенос и отложение микропластика в верхних дыхательных путях. Было рассмотрено движение частиц различной формы, в том числе сферической, тетраэдрической и цилиндрической, и размеров (1,6, 2,56 и 5,56 микрометра) при медленном и быстром дыхании.

Микропластик, в основном, накапливался в таких точках дыхательной системы, как носовая полость и ротоглотка. По словам ученых, сложная и крайне асимметричная анатомическая форма дыхательных путей и сложное поведение потока в носовой полости и ротоглотке приводят к тому, что микропластик откладывается в этих областях в повышенных концентрациях.

В будущем ученые планируют сосредоточиться на влиянии различных микропластических форм на дыхательные пути человека в легких в условиях здоровых и больных дыхательных путей.

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    Александр Еникеев
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